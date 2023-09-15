Ощадбанк змінює правила обслуговування клієнтів: оновлення почнуться вже з 1 жовтня

В Ощадбанку обслуговуються мільйони українців. Серед них левова частка пенсіонерів та соціальних категорій населення. Всіх їх чекають зміни, про які Ощадбанк повідомляє вже. Зокрема зміняться тарифи за обслуговування поточних рахунків. Все залежить від тарифного плану, яким користується той чи інший клієнт.

“Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями)”, – вказується на сайті фінустанови.

Детальніше про зміни

Ось, що пише пресслужба банку про ці зміни.

Власники преміальних карток Маstercard World Elite, Visa Infinite з пакетами «Мій комфорт», «Мій рахунок» та «Моя картка» дозволено без комісії знімати 10 000 гривень у місяць закордоном. Якщо цей ліміт буде перевищено — стягуватиметься комісія. Для власників тарифів «Мій комфорт», «MORE», «Мій рахунок», «Моя картка», «Зарплатний також переглянуто вартість розрахунково-касового обслуговування. Також переглянуто різноманітні тарифи, які стосуються переказу коштів через касу, додаток Ощаду, термінали тощо.

З конкретними цифрами можна ознайомитися за цим посиланням.

Банки співпрацюватимуть з ПФУ

І ще одне нововведення, яке стосується всіх у кого є пенсійний рахунок в банку. Відтепер в рамках масштабної верифікації ПФУ співпрацюватиме з банками. Ті своєю чергою повинні доповідати Пенсійному Фонду про рахунки тих пенсіонерів, які ними не користуються понад 6 місяців. Спочатку банк повинен спробувати зв’язатися з клієнтом та попередити, що в разі й подальшої неактивності рахунок буде заморожено, а з ним й всі накопичені кошти. Якщо реакції від клієнта не буде, банк має передати дані про рахунок до ПФУ. Той заморожує кошти й поверне їх особі лише після того, як він чи вона з’явиться у відділення та напише відповідну заяву.