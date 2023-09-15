Ощадбанк меняет правила обслуживания клиентов: обновления начнутся уже с 1 октября

В Ощадбанке обслуживаются миллионы украинцев. Среди них львиная доля пенсионеров и социальных категорий населения. Всех их ждут изменения, о которых Ощадбанк сообщает уже. В частности, изменятся тарифы за обслуживание текущих счетов. Всё зависит от тарифного плана, которым пользуется тот или иной клиент.

“Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления АО “Ощадбанк” от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями)”, — указывается на сайте финучреждения.

Подробнее об изменениях

Вот что пишет пресс-служба банка об этих изменениях.

Владельцы премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite с пакетами «Мой комфорт», «Мой счет» и «Моя карта» разрешено без комиссии снимать 10 000 гривен в месяц заграницей. Если этот лимит будет превышен, будет взиматься комиссия. Для владельцев тарифов «Мой комфорт», «MORE», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» также пересмотрена стоимость расчетно-кассового обслуживания. Также пересмотрены различные тарифы, касающиеся перевода средств через кассу, приложение Ощад, терминалы и т.д.

С конкретными цифрами можно ознакомиться по этой ссылке.

Банки будут сотрудничать с ПФУ

И еще одно нововведение, которое касается всех, у кого есть пенсионный счет в банке. Теперь в рамках масштабной верификации ПФУ будет сотрудничать с банками. Те в свою очередь должны докладывать Пенсионному Фонду о счетах тех пенсионеров, которые ими не пользуются более 6 месяцев. Сначала банк должен попытаться связаться с клиентом и предупредить, что в случае дальнейшей неактивности счет будет заморожен, а с ним и все накопленные средства. Если реакции от клиента не последует, банк должен передать данные о счете в ПФУ. Он замораживает средства и вернет их лицу только после того, как он или она явится в отделение и напишет соответствующее заявление.