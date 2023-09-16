ПриватБанк списує 50% зі всіх поповнень на картку: що відбувається

Один із користувачів ПриватБанку поскаржився на надання кредитних послуг ПриватБанку. Йому відмовилися збільшити кредитний ліміт, але при цьому не змогли чітко пояснити причину такого рішення.

У своїй скарзі на спеціалізованому форумі Мінфін клієнт ПриватБанку розповів, що навіть оператор гарячої лінії не може чітко пояснити відмову надати послугу “оплата частинами” та “миттєва розстрочка”, а також про обмеження збільшення кредитного ліміту. Там все списують на автоматичне рішення програми. При цьому моніторить такі програми персонал, і по кожному клієнту на запит персоналу повинна надавати причина відмови надання тих чи інших послуг.

У відповідь на скаргу в ПриватБанку надали наступну інформацію:

якщо на кредитній картці є борг, то зі всіх надходжень на будь-які картки ПриватБанку буде списуватися 50% в рахунок погашення боргу;

розмір кредитного ліміту визначається на основі тисяч показників, тому банківський працівник може не знати про кожен з цих показників, і саме тому посилається на автоматичне прийняття рішення.

Також в ПриватБанку наголошують, що якщо на кредитній картці є заборгованість, то банк буде списувати 50% від надходжень на кредитку до повного погашення боргу. Комісія за перекази буде залежати від типу картки, між якими проводиться операція. Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту та його надання на основі спеціальної математичної моделі, яка будується на основі сотень, якщо не тисяч показників. На це вливає: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори.

Нагадаємо, що вже найближчим часом в Україні можуть повернути плаваючий курс долара. А от щодо того, яким буде курс долара в Україні після закінчення війни, то розрахувати навіть приблизно майже неможливо. В першу чергу це залежить від того, скільки триватиме війна. І вже відносно цього можна буде проводити певні розрахунки.