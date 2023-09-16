Начинается новая страница жизни: любовный гороскоп на 16 сентября от Павла Глобы

Атмосфера этой недели переполнена чувством любви. Астрологи утверждают, что 16 сентября будет иметь большой смысл для тех кто стремится к кардинальным изменениям в своей жизни.

Это касается не всех, а лишь четырех представителей зодиакального круга. Читайте дальше, чтобы узнать чего ждать в ближайшее время.

Овен

Одинокие представители знака Овен могут понять, что их тянет к человеку, энергия которого соответствует силе их страсти.

Если вы уже находитесь в отношениях, стоит готовиться к тому, что между вами и вашим партнером вспыхнет огонь страсти. Небесные тела заставят вас рисковать, но только так вы почувствуете искренние эмоции и радость. Будьте честными, это позволит открыть новые аспекты ваших отношений.

Близнецы

У вас наступает фаза стабильных и безопасных отношений, поэтому одиноким Близнецам стоит найти себе партнера. Готовьтесь к увлекательным встречам, которые пленят вашу душу и разум.

Представители знаков, которые находятся в отношениях, смогут углубить эмоциональную связь с партнером и совместно работать ради достижения цели. Найдите время, чтобы принять свои чувства и эмоции партнера.

Рак

Вы чувственный знак и планируете вступить в фазу, где эмоциональная связь займет центральное место. Независимо от вашего статуса и эмоций, стоит показать партнеру свою уязвимость и окунуться в любовь.

Только человек, который готов вас выслушать и проявить интерес, сможет растопить сердце. Если вы одиноки, то есть все шансы встретить человека, который сможет заботиться и дарить вдохновение.

Лев

Даже у такого страстного знака как Лев сейчас наступает лучшее время для того, чтобы насладиться творческой энергией и страстью. Вы сможете на полную продемонстрировать свою харизму и встретить человека, который будет усиливать огонь страсти. Одинокие представители знака Лев имеют все шансы найти верного партнера. Не бойтесь рисковать, и все непременно получится.