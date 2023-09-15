Пора бежать в обменник? Такого с долларом не было с начала войны

Национальный банк Украины намерен вернуться к гибкому курсу доллара. Поэтому уже в ближайшее время курс доллара может значительно превысить фиксированный курс, который сейчас зафиксирован на уровне 36 гривен 56 копеек.

Национальный банк планирует возвращение к плавающему курсу доллара сразу после того, как будет выполнен определенный перечень условий, предусмотренных согласованной с Международным валютным фондом программой валютной либерализации. Об этом сообщило руководство Нацбанка.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркивает, что отменить фиксированный курс доллара можно будет только в случае удовлетворительных показателей уровня инфляции, реальной рыночной ставки, состояния и объемов золотовалютных резервов, общей финансовой стабильности и рисков хранения.

Что касается конкретных сроков отмены фиксированного курса доллара, то назвать их крайне сложно. Главным фактором главы Национального банка называет курсовую устойчивость. Он пояснил, что именно устойчивость курса в условиях войны, которая привела к потере трети украинской экономики и значительно повлияла на экспортный потенциал Украины, является для государства в целом ключевым фактором.

Также в Национальном банке отмечают, что определить конкретные сроки и параметры будущей ценовой политики регулятора пока нельзя.

В то же время мнения экспертов относительно курса доллара после отмены ограничений и возвращения к плавающему курсу, расходятся. Одни убеждены, что значительных изменений не будет, и максимальная цена доллара не превысит 40-41 гривну, как это прогнозируют в НБУ на следующий год. Другие утверждают, что такой шаг может стать фатальным для государства, ведь резкое повышение курса доллара приведет к значительному подорожанию цен, а курс доллара может превысить 50, а то и 100 гривен за единицу.

Будем надеяться, что действия Национального банка будут умеренными, и ограничения не отменят одномоментно. Только взвешенные действия регулятора помогут избежать существенных колебаний доллара и краха экономики.