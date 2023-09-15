Пора бігти в обмінник? Такого з доларом не було від початку війни

Національний банк України має намір повернутися до гнучкого курсу долара. Тож вже найближчим часом курс долара може значно перевищити фіксований курс, який зараз зафіксований на рівні 36 гривень 56 копійок.

Національний банк планує повернення до плаваючого курсу долара одразу після того, як буде виконано певний перелік умов, передбачених погодженою з Міжнародним валютним фондом програмою валютної лібералізації. Про це повідомило керівництво Нацбанку.

Голова Національного банку України Андрій Пишний підкреслює, що скасувати фіксований курс долара можна буде лише в разі задовільних показників рівня інфляції, реальної ринкової ставки, стану та обсягів золотовалютних резервів, загальної фінансової стабільності та ризиків зберігання.

Щодо конкретних термінів скасування фіксованого курсу долара, то назвати їх вкрай складно. головним фактором очільника Національного банку називає курсову стійкість. Він пояснив, що саме стійкість курсу в умовах війни, яка призвела до втрати третини української економіки та значно вплинула на експортний потенціал України, є для держави в цілому ключовим фактором.

Також в Національному банку зазначають, що визначити конкретні терміни та параметри майбутньої цінової політики регулятора наразі не можна.

Водночас думки експертів, щодо курсу долара після скасування обмежень та повернення до плаваючого курсу, розходяться. Одні переконані, що значних змін не буде, і максимальна ціна долара не перевищить 40-41 гривню, як це прогнозують в НБУ на наступний рік. Інші стверджують, що такий крок може стати фатальним для держави, адже різке підвищення курсу долара призведе до значного здорожчання цін, а курс долара може перевищити 50, а то і 100 гривень за одиницю.

Будемо сподіватися, що дії Національного банку будуть поміркованими, і обмеження не скасують одномоментно. Лише зважені дії регулятора допоможуть уникнути суттєвих коливань долара та краху економіки.