С 1 октября крупнейший банк Украины меняет правила обслуживания: что нужно знать уже сегодня

Популярный среди украинцев Ощадбанк информирует, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления акционерного общества “Ощадбанк” от 16.04.2009 №124 (с изменениями и дополнениями). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Нововведения будут полностью зависеть от тарифного плана, а именно:

Пользователям карт из премиального сегмента, а именно Mastercard World Elite, Visa Infinite (как основных, так и дополнительных) по тарифному пакету “Мой комфорт”, мой счет, “Моя карта”, “Зарплатный” предоставлена возможность бесплатно снимать наличные в зарубежных банкоматах в рамках лимита по карте 10 000 гривен (эквивалентно), за все что сверх лимита будет взиматься комиссия.

В тарифных пакетах “Мой комфорт”, “MORE”, “Мой счет, “Моя карта”, “Зарплатный” для новых и действующих клиентов – пользователей карт Мастеркарт World Elite, Visa Infinite (как основных, так и дополнительных) пересмотрена стоимость расчетно-кассового обслуживания.

Дополнительно предусмотрен перечень тарифов по переводам средств (через отделения банка / Ощад24/7 / банкоматы), а также предоставление выписки по индивидуальному запросу клиента в отделении банка, оформление доверенности в отделении банка и так далее.

Все эти нововведения вступят в силу уже первого октября 2023 года. Более детально ознакомиться с тарифами можно будет на официальном сайте Ощадбанка или в отделениях банка.

Напомним, что уже в ближайшее время в Украине могут отменить фиксированный курс доллара. После некоторых обсуждений с Международным валютным фондом ограничения отменят, но точную дату пока не называют. В то же время на новый год прогнозируют значительный рост курса, вероятно, доллар будет по 41 гривне, или даже больше. Однако реальная ситуация полностью зависит от успеха наших Вооруженных сил Украины. Чем больше они смогут вытеснить врага, тем лучше будет экономическая ситуация в нашей стране.