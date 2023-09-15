З 1 жовтня найбільший банк України змінює правила обслуговування: що потрібно знати вже сьогодні

Популярний серед українців Ощадбанк інформує, що відповідно до рішення продуктового комітету внесені зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карт, затверджених постановою правління акціонерного товариства “Ощадбанк” від 16.04.2009 №124 (зі змінами та доповненнями). Про це повідомили в пресслужбі банку.

Нововведення будуть повністю залежати від тарифного плану, а саме:

Користувачі карт з преміального сегмента, а саме Mastercard World Elite, Visa Infinite (як основних, так і додаткових) за тарифним пакетом Мій комфорт», мій рахунок, «Моя карта», «Зарплатний» надана можливість безкоштовно знімати готівку в зарубіжних банкоматах в рамках ліміту за карткою 10 000 гривень (еквівалентно), за все що понад ліміт буде стягуватися комісія.

В тарифних пакетах «Мій комфорт», «MORE», «Мій рахунок, «Моя картка», «Зарплатний» для нових та чинних клієнтів — користувачів карток Мастеркарт World Elite, Visa Infinite (як основних, так і додаткових) переглянута вартість розрахунково-касового обслуговування.

Додатково передбачений перелік тарифів за переказами коштів (через відділення банку / Ощад24/7 / банкомати), а також надання виписки на індивідуальний запит клієнта у відділенні банку, оформлення довіреності в відділенні банку і так далі.

Всі ці нововведення наберуть чинності вже першого жовтня 2023 року. Більш детально ознайомитися з тарифами можна буде на офіційному сайті Ощадбанку або у відділеннях банку.

Нагадаємо, що вже найближчим часом в Україні можуть скасувати фіксований курс долара. Після деяких обговорень з Міжнародним валютним фондом обмеження скасують, але точну дату поки не називають. Водночас на новий рік прогнозують значне зростання курсу, ймовірно, долар буде по 41 гривні, або й більше. Однак реальна ситуація повністю залежить від успіху наших Збройних сил України. Чим більше вони зможуть витіснити ворога, тим кращою буде економічна ситуація в нашій країні.