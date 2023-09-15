Что будет если поставить горячую кастрюлю в холодильник, и действительно ли это запрещено

Наверное, каждый еще с детства знает важное правило — нельзя ставить горячую пищу в холодильник. В противном случае испортится и техника, и хранящиеся в ней продукты. Однако времена проходят, технологии совершенствуются. Так актуально ли это правило по сей день?

Правило остается актуальным, но есть исключения

Специалисты говорят, что в большинстве случаев горячую кастрюлю действительно нельзя ставить в холодильник, ведь от нее будет отходить горячий воздух, который губительно действует и на технику и на продукты. Однако есть и исключение. К примеру, современные модели холодильников, имеют специальное отделение для горячей пищи. Также есть холодильники с функцией быстрого охлаждения продуктов. В таком случае, конечно, технике ничего не произойдет. Однако даже в данном случае, специалисты советуют подождать, пока еда превратится из горячей в теплую. Для этого кастрюлю можно поместить в холодную воду или поместить на балконе, особенно если на улице прохладно.

Что будет, если поставить горячую еду в холодильник?

Специалисты отметили несколько главных проблем, которые могут случиться, если помещать горячую пищу в холодильник.

Быстрый износ компрессора. Холодильник отдает тепло, но не производит холод. Внутри образуется постоянное охлажденное пространство. Если поместить туда продукты, которые будут выделять горячий воздух, то, во-первых, это спровоцирует большую нагрузку на радиатор, а во-вторых отразится на расходах электроэнергии. Холодильник будет потреблять ее в разы больше. Поломки лампочек и вентилятора. Горячий воздух губительно влияет и на эти детали. Перегрев фреона и обрыв фреоновой магистрали.

Также среди проблем с которыми вы можете столкнуться – поврежденные полки, поверхность которых не приспособлена к высоким температурам. Ну и, конечно же, вы рискуете получить испорченные продукты. Температура в холодильнике повысится, что негативно отразится на еде, которая уже охлаждена и там хранится.