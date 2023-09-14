Українці масово покидають Польщу: названо причини

Відомо, що українці масово їдуть з Польщі. Важливу роль в цьому відіграє матеріальна сторона, для прикладу, в Німеччині соціальні виплати набагато привабливіші.

Кількість українських біженців в Німеччині стрімко зростає і вже перевищила кількість громадян України, що отримали тимчасовий захист в Польщі. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження. Тож які наразі тенденція міграції українських біженців.

Станом на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано близько 1,1 мільйона громадян України. Це в той час, як в Польщі є приблизно 975 тисяч осіб. Це означає, що з серпня 2922 року кількість зареєстрованих біженців в Польщі зменшилася більше ніж на 350 тисяч осіб, а Німеччині зросло на більше ніж 410 тисяч осіб.

Серед головних причин, чому українські біженці масово покидають Польщу та переїжджають до Німеччини можна назвати наступні — наявність знайомих в Німеччині, більш високі заробітні плати та кращий рівень соціальної підтримки. Однак Польща все ще має шанси утримати українських біженців.

Якщо говорити про те, чому українців так приваблює Німеччина у відсотковому співвідношенні, то найбільш вагомим модна назвати соціальний фактор — наявність друзів та знайомих у Німеччині змусила 43% українців змінити місце проживання. На думку авторів дослідження, це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції українців, де рекомендації друзів є головним фактором вибору країни для постійного проживання з економічною метою.

Важливу роль також відіграла матеріальна сторона питання, а саме більш привабливі соціальні виплати. Близько 42% біженців називають цей фактор причиною зміни місяця проживання. 38% осіб впевнені, що в Німеччині є можливість більше накопичити, ще 27% українців обирають Німеччину через вищий рівень заробітних плат.

Дослідження було проведено Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.