Крупнейший банк Украины меняет условия пользования: кому придется платить за пластиковую карту

Один из крупнейших банков Украины – Ощадбанк информирует о важных изменениях. В связи с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, установленные постановлением правления акционерного общества “Ощадбанк” от 16.04.2009 №124 (с изменениями и дополнениями). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Все будет зависеть от вашего тарифного плана, коротко расскажем об основных изменениях:

Пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (как основных, так и дополнительных) и тарифным пакетом “Мой комфорт”, “Мой счет”, “Моя карта”, “Зарплатный” предоставлена возможность бесплатно снимать наличные в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тысяч гривен в эквиваленте в месяц. За все что превышает лимит придется оплатить комиссию.

В тарифных планах “Мой комфорт”, “Мой счет”, “Моя карта”, “Зарплатный” и “MORE” для новых и действующих клиентов – пользователей картами Мастеркард World Elite, Visa Infinite будет пересмотрена стоимость расчетно-кассового обслуживания.

Пересмотрены тарифы на переводы котов через отделения банка, приложение Ощад 24/7, банкоматы, а также предоставление выписок по индивидуальному запросу клиента в отделении банка, оформление доверенности в отделении банка и так далее.

Описанные выше нововведения и тарифы вступают в силу уже с первого октября этого года, то есть осталось чуть больше двух недель, чтобы ознакомиться с актуальными тарифами. Сделать это можно на официальном сайте Ощадбанка или в отделение

Также украинцам напомнили, что с сентября их ожидают штрафы за неуплату налога за недвижимость. В соответствии с действующим законодательством украинцы должны платить налог за жилую площадь “сверх нормы”. Это касается квартир с площадью более 60 квадратов и домов, площадь которых превышает 120 квадратных метров. Максимальная стоимость за один “лишний” квадратный метр – сто гривен и пятьдесят копеек.