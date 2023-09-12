Украинцам массово отказывают в пересечении польской границы: что происходит 

Украинцам, которые пересекают границу с Польшей, запрещено ввозить любые продукты. Например, если попытаться провезти бутерброды, то в случае их обнаружения польские пограничники могут отказать владельцу продуктов пересечь границу.

Об этом сообщили во Львовской таможенной службе на официальной странице в Фейсбук. В службе отмечают, что по данным польской стороны, граждане, которые пересекают украинско-польскую границу в направлении Польши не могут перевозить с собой пищевые продукты. В перечень запрещенных продуктов входят: бутерброды, овощи, фрукты, рыба, мясные, молочные, хлебобулочные изделия и другие продукты.

Из разрешенного только вода, консервы в металлической или стеклянной таре, 2 пачки сигарет и алкоголь в разрешенных нормах. В случае нарушений таких граждан и их транспортные средства будут возвращать в Украину.

К тому же украинцы в последнее время жалуются на усиление контроля. По их словам осматривают очень строго и заставляют выбрасывать запрещенные товары. А также предупреждают, что в следующий раз откажут пересекать границу в случае нарушения.

Кроме того, Польша закрывает свои границы и для бизнеса. Польша и Венгрия перекрыли свои границы для экспорта украинского зерна. Если Европейский союз не примет решение положить запрет после 17 августа.

Также против украинской агропродукции выступают Болгария, Словакия и Румыния. Фермеры этих стран недовольны тем, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

В то же время такая ситуация очень неутешительна для украинских фермеров, ведь несмотря на неплохой урожай, получить прибыль невозможно. Оккупанты наносят удары по портовой инфраструктуре, чтобы сделать невозможным работу “Зернового коридора”. Поэтому в следующем году могут возникнуть значительные проблемы, ведь украинские фермеры просто не будут иметь возможности провести посевную кампанию из-за отсутствия средств на закупку посевного материала и удобрений, а, как известно, препараты для подкормки стоят очень недешево.