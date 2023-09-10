Часть студентов отчислят уже завтра: названы причины

Высшие учебные заведения Украины вернулись к очному обучению. Поэтому теперь особое внимание будут обращать на присутствие студентов на занятиях.

Известно, что украинские вузы начнут массово отчислять студентов уже через 10 дней после старта учебного года, то есть с 11 сентября. Речь идет о тех студентах, которые не посещают занятия.

Именно такой подход рекомендует Министерство образования и науки Украины (МОН) на фоне того, что большинство учебных заведений вернулись к очной форме обучения впервые с 2020 года.

Учебные заведения будут строго мониторить посещение, а тех, кто не явился на занятия без уважительных на то причин в течение 10 дней от начала обучения, отчислят.

По словам декана факультета компьютерных наук и технологий Национального авиационного университета Сергея Гнатюка, значительная часть студентов до сих пор за рубежом. Именно поэтому в первые десять дней стоит проконтролировать присутствие студентов на занятиях. Далее нужно будет разобраться, будут ли они учиться дистанционно, или их отчислят.

Контроль за посещаемостью распространяется на все учебные заведения Украины, этот факт также уже подтвердили в Киевском национальном университете им. Ректор КНУ уже издал приказ об отчислении через десять дней.

Напомним, что правительство предлагает студентам получить бесплатное образование в обмен на добровольную мобилизацию. Известно, что студентам, которые учатся на платной форме обещают оплатить обучение в обмен на несение службы в рядах Вооруженных сил Украины Также идет речь об отмене отсрочки от службы для лиц, получающих второе высшее образование. Дело в том, что в этом году рекордное количество студентов старшего возраста, таким образом пытаются законно уклониться от мобилизации, Этому также поспособствовал тот факт, что некоторые вузы принимали студентов на основе конкурса, а не по результатам ВНО или мультипредметного теста.