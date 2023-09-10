Частину студентів відрахують вже сьогодні: названо причини

Вищі навчальні заклади України повернулися до очного навчання. Тож тепер особливу увагу будуть звертати на присутність студентів на заняттях.

Відомо, що українські ВНЗ почнуть масово відраховувати студентів вже через 10 днів після старту навчального року, тобто з 11 вересня. Мова йде про тих студентів, які не відвідують заняття.

Саме такий підхід рекомендує Міністерство освіти та науки України (МОН) на фоні того, що більшість навчальних закладів повернулися до очної форми навчання вперше з 2020 року.

Навчальні заклади будуть суворо моніторити відвідування, а тих, хто не з’явився на заняття без поважних на те причин протягом 10 днів від початку навчання, відрахують.

За словами декана факультету комп’ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету Сергія Гнатюка, значна частина студентів досі за кордоном. Саме тому в перші десять днів варто проконтролювати присутність студентів на заняттях. Далі потрібно буде розібратися, чи будуть вони навчатися дистанційно, чи їх відрахують.

Контроль за відвідуваністю розповсюджується на всі навчальні заклади України, цей факт також вже підтвердили в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.. Ректор КНУ вже видав наказ про відрахування через десять днів.

Нагадаємо, що уряд пропонує студентам отримати безкоштовну освіту в обмін на добровільну мобілізацію. Відомо, що студентам, які навчаються на платній формі обіцяють оплатити навчання в обмін на несення служби в лавах Збройних сил України Також йде мова про скасування відстрочки від служби для осіб, які отримують другу вищу освіту. Річ у тім, що цього року рекордна кількість студентів старшого віку, таким чином намагаються законно ухилитися від мобілізації. Цьому також посприяв той факт, що деякі ВНЗ приймали студентів на основі конкурсу, а не за результатами ЗНО чи мультипредметного тесту.