В Киеве массово продают дешевые квартиры, но есть одно “но”

В Киеве продают квартиры, цена на которые в разы ниже рыночных. Самые низкие квартиры на смарт-квартиры, в недостроенном доме жилье можно купить всего за 10-15 тысяч долларов.

Большинство предложений о продаже дешевых квартир – жилье в домах, которые еще не сдали в эксплуатацию. А это значит, что за электричество придется платить по коммерческому тарифу, то есть цена будет намного выше привычной. Кроме того, в доме, который не ввели в эксплуатацию, нельзя оформить право собственности.

Вместо этого продают право требовать передать жилье. Например, в Крюковщине, это недалеко от Киева, двухкомнатную квартиру, площадью 83 кв.м, в ЖК iHome продают квартиру только за 40 тысяч долларов. Рыночная стоимость такого жилья минимум в два раза выше. Однако уже более шести лет в этом жилом комплексе не могут ввести в эксплуатацию ни один дом. Здесь есть проблемы с водой, электроэнергией и нет благоустройства.

Еще один вариант — жилье без централизованного водоснабжения, без газа и парковки. В Бортничах в Киеве в частном секторе построили четырехэтажные дома с квартирами площадью менее 25 квадратных метров. Здесь можно приобрести жилье за 10-15 тысяч долларов.

В этих домах нет централизованного водоснабжения, канализации. Парковочные места обещают достроить позже. При том, что дома имеют лишь по три-четыре этажа, в них умудрились разместить десятки квартир по 17-22 квадратных метра, а это значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.

Застройщик жилого квартала должен позаботиться о том, как владельцы квартир будут парковаться. Ведь это забота застройщика, это предусмотрено строительными нормами. Также в проекте должны быть водоснабжение, канализация и отопление.

Поэтому стоит ли покупать такое жилье зависит только от того, готовы ли вы рискнуть, ведь проблема коммуникаций может не решиться даже за несколько лет.