В Києві масово продають дешеві квартири, але є одне “але”

В Києві продають квартири, ціна на які в рази нижчі за ринкові. Найнижчі квартири на смарт-квартири, в недобудованому домі житло можна купити лише за 10-15 тисяч доларів.

Більшість пропозицій про продаж дешевих квартир — житло в домах, які ще не здали в експлуатацію. А це означає, що за електрику доведеться платити за комерційним тарифом, тобто ціна буде набагато вища за звичну. Крім того, в домі, який не ввели в експлуатацію, не можна оформити право власності.

Замість цього продають право вимагати передати житло. Для прикладу, в Крюківщині, це неподалік Києва, двокімнатну квартиру, площею 83 кв.м, в ЖК iHome продають квартиру лише за 40 тисяч доларів. Ринкова вартість такого житла щонайменше у два рази вища. Однак вже понад шість років в цьому житловому комплексі не можуть ввести в експлуатацію жоден дім. Тут є проблеми з водою, електроенергією та немає благоустрою.

Ще один варіант — житло без централізованого водопостачання, без газу та парковки. В Бортничах у Киві в приватному секторі побудували чотириповерхові будинки з квартирами площею менше ніж 25 квадратних метрів. Тут можна придбати житло за 10-15 тисяч доларів.

В цих будинках немає централізованого водопостачання, каналізації. Парковочні місця обіцяють добудувати пізніше. При тому, що будинки мають лише по три-чотири поверхи, в них примудрилися розмістити десятки квартир по 17-22 квадратні метри.А це значно збільшую навантаження на інфраструктуру та комунікації.

Забудовник житлового кварталу має подбати про те, як власники квартир будуть паркуватися. Адже це турбота забудовника, це передбачено будівельними нормами. Також в проєкті повинні бути водопостачання, каналізація та опалення.

Тож чи варто купувати таке житло залежить тільки від того, чи готові ви ризикнути, адже проблема комунікацій може не вирішитися навіть за кілька років.