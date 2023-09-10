НБУ запроваджує нові правила платежів українців: за що можуть заблокувати ваш рахунок вже завтра

Українські банки повинні перевіряти своїх клієнтів, якщо ті перевищують витрати, які вказували в анкеті під час відкриття рахунку чи актуалізації даних. Кожен клієнт банку заповнює спеціальну анкету, де вказує свій рівень доходу та очікувану кількість платежів на місяць.

Згідно з новими правилами Національного банку України, які діють з 7 вересня, банки повинні реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі фактичних.

В Національному банку зазначають, що на банк тепер покладають обов’язок реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом. Така вимога не розповсюджується на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне пояснення.

Загалом, клієнтів перевірять в декількох ситуаціях:

сума транзакції перевищує 400 тисяч гривень;

в однієї зі сторін учасників фінансової операції має реєстрацію, проживає, знаходиться або має рахунок в росії або в іншій країні, яка не виконує належним чином рекомендації міжнародних урядових організацій

фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їх сімей та інших пов’язаних з ними осіб;

якщо проводяться платіжні операції з переказу за кордон;

якщо здійснюються фінансові операції з готівковими коштами (внесення, переказ, отримання коштів);

як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Також фінансовому моніторингу підлягають “підозрілі” операції, в такому разі сума не має значення. Для прикладу. якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу є підозра, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового ураження.

Загалом ті хто працює чесно та отримує білу зарплату можуть не хвилюватися. Щодо тих, хто має дохід з інших видів діяльності, то варто відрити ФОП та сплачувати податки, адже рано чи пізно держава більш суворо контролюватиме рух коштів за картами українців.