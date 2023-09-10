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НБУ запроваджує нові правила платежів українців: за що можуть заблокувати ваш рахунок вже завтра

10.09.2023
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банківські картки

Українські банки повинні перевіряти своїх клієнтів, якщо ті перевищують витрати, які вказували в анкеті під час відкриття рахунку чи актуалізації даних. Кожен клієнт банку заповнює спеціальну анкету, де вказує свій рівень доходу та очікувану кількість платежів на місяць. 

Згідно з новими правилами Національного банку України, які діють з 7 вересня, банки повинні реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі фактичних. 

В Національному банку зазначають, що на банк  тепер покладають обов’язок реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом. Така вимога не розповсюджується на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне пояснення. 

Загалом, клієнтів перевірять в декількох ситуаціях:

  • сума транзакції перевищує 400 тисяч гривень;
  • в однієї зі сторін учасників фінансової операції має реєстрацію, проживає, знаходиться  або має рахунок в росії або в іншій країні, яка не виконує належним чином рекомендації міжнародних урядових організацій
  • фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їх сімей та інших пов’язаних з ними осіб;
  • якщо проводяться платіжні операції з переказу за кордон;
  • якщо здійснюються фінансові операції з готівковими коштами (внесення, переказ, отримання коштів);
  • як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції. 

Також фінансовому моніторингу підлягають “підозрілі” операції, в такому разі сума не має значення. Для прикладу. якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу є підозра, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового ураження. 

Загалом ті хто працює чесно та отримує білу зарплату можуть не хвилюватися. Щодо тих, хто має дохід з інших видів діяльності, то варто відрити ФОП та сплачувати податки, адже рано чи пізно держава більш суворо контролюватиме рух коштів за картами українців. 

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10.09.2023
1 хвилина на прочитання
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