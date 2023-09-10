НБУ вводит новые правила платежей украинцев: за что могут заблокировать ваш счет уже завтра

Украинские банки должны проверять своих клиентов, если те превышают расходы, которые указывали в анкете при открытии счета или актуализации данных. Каждый клиент банка заполняет специальную анкету, где указывает свой уровень дохода и ожидаемое количество платежей в месяц.

Согласно новым правилам Национального банка Украины, которые действуют с 7 сентября, банки должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.

В Национальном банке отмечают, что на банк теперь возлагают обязанность реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленных клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное объяснение.

В общем, клиентов проверят в нескольких ситуациях:

сумма транзакции превышает 400 тысяч гривен;

у одной из сторон участников финансовой операции имеет регистрацию, проживает, находится или имеет счет в России или в другой стране, которая не выполняет должным образом рекомендации международных правительственных организаций

финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

если проводятся платежные операции по переводу за границу;

если осуществляются финансовые операции с наличными средствами (внесение, перевод, получение средств);

как электронного е-резидента, который осуществляет финансовые операции.

Также финансовому мониторингу подлежат “подозрительные” операции, в таком случае сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения.

В общем те кто работает честно и получает белую зарплату могут не волноваться. Что касается тех, кто имеет доход с других видов деятельности, то стоит отрыть ФЛП и платить налоги, ведь рано или поздно государство будет более строго контролировать движение средств по картам украинцев.