Женщин этим образованием будут штрафовать за неявку в ТЦК: что еще известно?

В сети появилась информация, что с 1 октября 2023 года все женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет по месту жительства. Речь обо всех специальностях от терапевта до стоматолога. Это неудивительно, ведь медики всегда считались военнообязанными, однако далеко не все состоят на военном учете и соответственно не все имеют военный билет. Теперь это планируют изменять, и уже со следующего месяца медики должны добровольно приходить в военкоматы, чтобы обновить свои данные. Женщины других профессий тоже могут это делать, но пока на добровольной основе.

Что известно об этом законопроекте?

Военный учет женщин в 2023 году регулируется Законом Министерства обороны Украины №35. Согласно этому закону, после того, как женщины становятся на военный учет, они имеют те же права и обязанности, что и военнообязанные мужчины.

Они должны:

По требованию пройти специальную военную подготовку или обучение. Сообщать в ТЦК о трудоустройстве или смене места работы.

На военный учет должны становиться все женщины с медицинским образованием через месяц после получения диплома. Если они этого не сделают, получат штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Также будут штрафовать предприятия, а точнее руководителей, трудоустроивших военнообязанных женщин, и не сообщивших об этом в ТЦК.

Чтобы стать на учет, нужно иметь с собой паспорт, идентификационный код, диплом о получении медицинского образования, справку с работы в которой указана специальность по которой работает женщина, свидетельство о браке и рождении детей, а также заявление о взятии на учет.

Что касается того, смогут ли женщины-медики выезжать за границу, то есть информация, что пока таких ограничений нет.

“Пока ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдать“, — отметил представитель ГНСУ Андрей Демченко.