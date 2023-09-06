ПриватБанк блокує доступ до Приват24: на подібне скаржиться все більше клієнтів

У ПриватБанку обслуговується левова частка українців. Це один з найбільших банків України за чисельністю клієнтів. Відповідно коментарів про роботу саме цієї фінансової установи теж вдосталь і не завжди вони позитивні. Наприклад, на сайті Мінфіну з’явився обурливий коментар від жінки, якій банк заблокував доступ до мобільного додатку. Вона почала вводити пароль, але зайти в банкінг не змогла. Відповідно немає доступу до більшості важливих опцій.

Жінка знаходиться закордоном, що ускладнює її ситуацію

Клієнтка зазначила, що знаходиться в Польщі, тож просто так додзвонитися до банку їй не вдається чи тим паче прийти особисто у відділення.

“Банк зажадав зателефонувати на 3700 нібито з метою безпеки. Я перебуваю у Польщі. Зателефонувати на цей номер не можу. Бо я не в Україні. Зателефонувала з іншого номера. Довелося чекати купу безглуздих переадресацій. У результаті робот оператор сказав що потрібно дзвонити виключно з фінансового номера. Тобто мені потрібно активувати новий тариф або платити не відомо скільки за дзвінок у роумінгу, щоб дізнатися причину блокування доступу”, – пише потерпіла.

Також жінка додала, що пробувала зв’язатися з банком через онлайн чат, однак це не дало жодного позитивного результату. Мовляв, комунікація в даній фінустанові на нулі.

У ПриватБанку з відповіддю не забарилися, однак вона дещо шаблонна та навряд чи допоможе вирішити питання з блокуванням.

“Нам дуже шкода, що після звернення в підтримку ви отримали неприємний досвід. Для зручності та заощадження вашого часу, при зверненні в підтримку, ми пропонуємо вам обрати ваше питання в автоматизованій формі, де ви відразу можете отримати відповідь на ваше питання. Або описати ваше питання у повному обсязі та далі діяти по підказкам вашого помічника. Наші оператори поруч 24/7!”, – написали в банку.

До слова, на схоже скаржаться й інші користувачі, а ще дуже багато скарг поступає саме на гарячу лінію ПриватБанку. Раніше при дзвінку на 3700 з банку телефонував оператор, а зараз ніхто не передзвонює, або ж в кращому разі робот, з яким вирішити навіть найпростіше питання практично неможливо.