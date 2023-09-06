ПриватБанк блокирует доступ к Приват24: на подобное жалуется все больше клиентов

В ПриватБанке обслуживается львиная доля украинцев. Это один из самых крупных банков Украины по численности клиентов. Соответственно комментариев о работе именно этого финансового учреждения тоже достаточно и не всегда они положительные. К примеру, на сайте Минфина появился возмутительный комментарий от женщины, которой банк заблокировал доступ к мобильному приложению. Она принялась вводить пароль, но зайти в банкинг не смогла. Соответственно, не имеет доступа к большинству важных опций.

Женщина находится за границей, что усложняет ее ситуацию

Клиентка отметила, что находится в Польше, так что просто так дозвониться в банк ей не удается или тем более прийти лично в отделение.

“Банк потребовал позвонить на 3700 якобы в целях безопасности. Я нахожусь в Польше. Позвонить по этому номеру не могу. Потому что я не в Украине. Позвонила по телефону из другого номера. Пришлось ждать кучу нелепых переадресаций. В результате робот оператор сказал, что нужно звонить исключительно с финансового номера. То есть мне нужно активировать новый тариф или платить неизвестно сколько за звонок в роуминге, чтобы узнать причину блокировки доступа”, — пишет потерпевшая.

Также женщина добавила, что пыталась связаться с банком через онлайн-чат, однако это не дало ни одного положительного результата. Мол, коммуникация в данном финучреждении на нуле.

В ПриватБанке с ответом не заставили себя ждать, однако он несколько шаблонный и вряд ли поможет решить вопрос с блокировкой.

“Нам очень жаль, что после обращения в поддержку вы получили неприятный опыт. Для удобства и сбережения вашего времени, при обращении в поддержку, мы предлагаем вам выбрать ваш вопрос в автоматизированной форме, где вы сразу можете получить ответ на ваш вопрос. Или описать ваши вопросы в полном объеме и дальше действовать по подсказкам вашего помощника. Наши операторы рядом 24/7!”, – написали в банке.

К слову, на похожее жалуются и другие пользователи, а еще очень много жалоб поступает именно на горячую линию ПриватБанка. Раньше при звонке на 3700 из банка звонил оператор, а сейчас никто не перезванивает, или в лучшем случае робот, с которым решить даже самый простой вопрос практически невозможно.