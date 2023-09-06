Ощадбанк звинувачують у використанні особистих даних клієнтів, на що ті не давали дозволу

Ощадбанк один з найбільших банків України. Це свого роду “народний” банк, який обслуговує більшість пенсіонерів та пільгових категорій населення. Неодноразово установа, як і більшість тих, що мають кілька мільйонну клієнтську базу отримувала безліч різних відгуків про якість обслуговування. Інколи вони не надто позитивні, а деякі й зовсім змушують насторожитися. Наприклад, днями на сайті Мінфіну коментар залишила жінка, яка представилась колишньою співробітницею установи. Також вона сказала, що банк обдурює своїх клієнтів, а ще використовує їх особисті дані без згоди.

Що трапилося?

Жінка написала, що у 2018 році працювала в установі й тоді банк відкрив їй спеціальну зарплатну картку “для виплат”. Після звільнення карту було вилучено та заблоковано, однак клієнтом установи жінка бути не перестала.

При звільненні того ж року картку забрали та заблокували.

“Періодично я отримувала смс-інформування. Телефонувала до гарячої лінії, де мені відповідали, що мої дані знаходяться у базі, як клієнта у минулому, тому надходять повідомлення. Після смс «Шановний клієнте! За Вашим рахунком помилково стягнуто комісію за послугу інформування в розмірі 10 грн. Ми повернемо Вам комісію впродовж двох тижнів.» я знову зателефонувала на гарячу лінію. І НАРЕШТІ дізналася, що у 2018 році на мене було відкрито кредитну картку! І її ніхто не закривав. Як це розуміти?”, – заявила жінка.

До відома, в Ощадбанку деякі послуги платні, чого немає більше в жодній установі. Наприклад, інформування клієнтів смс повідомленнями коштує 10 гривень. Його можна відключити, однак не всі це знають. Якщо на рахунку немає коштів, то їх можуть знімати з кредитних, які, як можна зробити висновок з відгуку, нараховують клієнтам без їх відома.

Відповіді від представників Ощадбанку на цей коментар не поступило.