Ілон Маск захотів побитися вдома у Марка Цукерберга

Мільярдер Ілон Маск запропонував главі Meta Марку Цукербергу битися у нього вдома, коли той повернеться з подорожі. Про це Маск написав на своїй сторінці у X (раніше Twitter).

«Чому він не хоче битися зі мною? Цукерберг сказав: «Назви місце», тому я назвав його будинок, але мені сказали, що він поїхав у подорож. Можливо, ми зможемо битися, коли повернеться?» — запитав Маск.

Цукерберг раніше стверджував, що Маск ухиляється від бою та не погоджується на запропоновану ним дату. У серпні Цукерберг заявив, що він готовий битися з Маском 26 серпня і президент UFC Дейна Уайт підтримав ідею зробити бій благодійним. Однак Маск відповів, що йому потрібно пройти операцію на спині та шиї через травму, отриману у боротьбі з сумоїстом. Пізніше Маск запропонував провести тренувальний раунд у дворі Цукерберга.

Спочатку ініціатором поєдинку виступав Маск, який висловив своє невдоволення запуском програми Threads від Meta, яку у мережі сприйняли клоном Twitter. Маск стверджував, що Цукерберг намагається підпорядкувати собі людство з допомогою своєї платформи.

Поки що невідомо, коли і де відбудеться бій між двома мільярдерами, якщо він відбудеться.