В Минсоцполитики назвали дату индексации пенсий и сумму, на которую они вырастут

В 2023 г. было принято решение заморозить размер минимальной зарплаты и пенсии. Более того, Правительство приняло решение отменить все надбавки и доплаты, которые традиционно пенсионерам начисляли в течение года. Все из-за критической экономической ситуации в стране и банальной нехватки денег в бюджете. Однако, несмотря на все мартовская индексация не была отменена. И вот в Минсоцполитики рассказали, что в марте 2024 она тоже состоится. Кроме этого людям следует ожидать возрастные надбавки, то есть доплаты в размере 300, 400 и 500 гривен получат люди, которые перешли возрастной рубеж в 70, 75 и 80 лет. Конечно, для этого нужно выполнить все нормы относительно необходимого стажа.

Как вырастет пенсия в результате очередной индексации?

Пока что в Интернете есть разная информация на этот счет. Некоторые источники ссылаются на Министерство финансов и говорят, что минимальная пенсия вырастет примерно на 250 гривен, а средняя надбавка будет около 500 гривен. Что-то похожее, кстати, наблюдалось и в этом году. Также планируется повысить минимальную зарплату примерно до 8000 гривен.

«Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, определяющими размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год», — отметила первый замминистра соцполитики Дарья Марчак.

Министерство финансов только разослало подобные цифры по всем ведомствам. Далее их еще предстоит утвердить в Кабинете Министров.

Эксперты раскритиковали эти цифры

Разнообразные эксперты, а также Министерство социальной политики не согласны с такими цифрами. Говорят, что это ничтожно мало по сравнению с тем уровнем инфляции, который мы сейчас наблюдаем. Минимальная пенсия после такого повышения составит примерно 2300 гривен, а должна составлять хотя бы 3000 гривен, чтобы хоть успеть за ростом цен. Они в 2024 году станут на 50% больше по сравнению с предыдущими двумя годами.