В Мінсоцполітики назвали дату індексації пенсій та суму на яку вони зростуть

У 2023 році було прийнято рішення заморозити розмір мінімальної зарплати та пенсії. Ба більше, Уряд прийняв рішення скасувати всі надбавки та доплати, які традиційно пенсіонерам нараховували впродовж року. Все через критичну економічну ситуацію в країні та банальну нестачу грошей в бюджеті. Однак, попри все березнева індексація не була скасована. І от у Мінсоцполітики розповіли, що у березні 2024 року вона теж відбудеться. Окрім цього людям варто очікувати на вікові надбавки, тобто доплати у розмірі 300, 400 та 500 гривень отримають люди, які перейшли віковий рубіж у 70, 75 та 80 років. Звісно для цього потрібно виконати всі норми стосовно необхідного стажу.

Як виросте пенсія внаслідок чергової індексації?

Поки що в Інтернеті є різна інформація на цей рахунок. Деякі джерела посилаються на Міністерство фінансів і говорять, що мінімальна пенсія зросте приблизно на 250 гривень, а середня надбавка буде в межах 500 гривень. Щось схоже, до речі спостерігалося й цього року. Також планують підвищити мінімальну зарплату приблизно до 8000 гривень.

«Розмір індексації та темп зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік», – зазначила перший зам міністра соцполітики Дар’я Марчак.

Наразі Міністерство фінансів лише розіслало подібні цифри по всіх відомствах. Далі їх ще мають затвердити у Кабінеті Міністрів.

Експерти розкритикували ці цифри

Різноманітні експерти, а також Міністерство соціальної політики не згідні з такими цифрами. Кажуть, що це мізерно мало у порівнянні з тим рівнем інфляції, який ми зараз спостерігаємо. Мінімальна пенсія після такого підвищення становитиме приблизно 2300 гривень, а мала б становити хоча б 3000 гривень, щоб бодай встигнути за ростом цін. Вони у 2024 році стануть на 50% більшими порівняно з попередніми двома роками.