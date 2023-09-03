В Украине стартовала массовая проверка получатели пенсий: у кого отберут выплаты

В Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновил проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц. Если не обратиться в банк для прохождения идентификации, то выплата будет приостановлена.

По данным пресс-службы Ощадбанка, после прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

Как проводится процедура физической идентификации?

Для того чтобы пройти процедуру физической идентификации, нужно обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, который подтвердит вашу личность, а также основную платежную карточку или основное электронное пенсионное удостоверение.

Далее нужно будет предоставить работнику банка основную карточку или основное электронное пенсионное удостоверение и паспорт или другой документ.

Также нужно будет провести процедуру снятия средств или просмотреть остаток по счету на кассе через кассовый POS-терминал, то есть выполнить любую операцию, при которой владелец карты должен внести PIN код.

Согласно заявлению финансового учреждения, вопрос прекращения или продления начисления пенсионных или других видов социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих начисление социальных выплат.

Напомним, что в Украине в 2024 году увеличат выплаты с 2 093 гривен до 2 361 гривны. При этом максимальная пенсия вырастет сразу на 2 600 тысячи гривен. Таким образом максимальная пенсия вырастет до 23 610 гривен в месяц. Однако получает такую пенсию очень небольшое количество украинцев, зато треть всех пенсионеров получает только минимальную пенсию.

Отметим, что с 1 сентября около 180 тысяч внутренних переселенцев останутся без выплат, поскольку государство пересмотрит данные всех лиц и лишит выплат тех, кто находится за границей или имеет на банковском счете более 100 тысяч гривен или совершил покупку на значительную сумму.