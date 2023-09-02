Нацбанк меняет правила покупки валюты: что нужно знать уже сейчас

В сентябре в Украине начнут действовать новые правила покупки долларов. Банкам разрешили продавать доллары онлайн, а сумму покупки валюты для пополнения депозита увеличили.

Лишь с 29 августа Национальный банк разрешил покупать доллары онлайн, но и те с ограничением: не более 50 тысяч гривен в месяц. Такую возможность уже ввели в Монобанке, ПриватБанке и других. Такие изменения будут способствовать переориентации спроса населения с наличной иностранной валюты на наличную. Таким образом Национальный банк хочет уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

Новые правила на стоимость доллара повлиять не должны. В Нацбанке уверяют, что возможный рост спроса на безналичный доллар будет компенсирован снижением спроса на наличную валюту. То есть украинцы вместо того, чтобы идти в обменники, будут покупать валюту онлайн.

При этом более значительных послаблений в ближайшее время не будет. Поэтому в ближайшее время ожидать снижения верхней планки в 50 тысяч гривен не стоит. Вероятно, смогут отменить лишь в случае стабилизации ситуации, восстановления экспорта, а вместе с тем и валютной выручки. А без окончания войны это вряд ли станет возможным.

Сейчас любой украинец может купить доллары онлайн (на валюту карту или виртуальную валютную карту) Сумма – эквивалент 50 тысяч гривен.

Если вы хотите приобрести большую сумму, то можно приобрести доллары и разместить на депозит. Сделать это можно онлайн. Сумма не должна превышать 200 тысяч гривен, раньше было 100 тысяч гривен.

Ранее в Национальном банке сообщали, что ограничения будут снимать постепенно, но четкой привязки к датам нет, ведь действовать планируют постепенно, по мере ситуации. Сейчас ситуация целиком зависит от успехов наших Вооруженных сил, ведь чем больше территорий нам удастся вернуть, тем больше шансов вынудить российских оккупантов к переговорам на выгодных нам условиях.