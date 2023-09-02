Нацбанк змінює правила покупки валюти: що потрібно знати вже зараз

У вересні в Україні почнуть діяти нові правила покупки доларів. Банкам дозволили продавати долари онлайн, а суму покупки валюти для поповнення депозиту збільшили.

Лише з 29 серпня Національний банк дозволив купувати долари онлайн, але і ті з обмеженням: не більше 50 тисяч гривень на місяць. Таку можливість вже ввели в Монобанку, ПриватБанку та інших. Такі зміни будуть сприяти переорієнтації попиту населення з готівковою іноземної валюти на готівкову. Таким чином Національний банк хоче зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

Нові правила на вартість долара вплинути не повинні. В Нацбанку запевняють, що можливий ріст попиту на безготівковий долар буде компенсовано зниженням попиту на готівкову валюту. Тобто українці замість того, щоб йти до обмінників, купуватимуть валюту онлайн.

При цьому більш значних послаблень найближчим часом не буде. Тому найближчим часом очікувати зниження верхньої планки в 50 тисяч гривень не варто. Ймовірно, зможуть скасувати лише у випадку стабілізації ситуації, відновлення експорту, а разом з тим і валютної виручки. А без закінчення війни це навряд чи стане можливим.

Зараз будь-який українець може купити долари онлайн (на валюту картку або віртуальну валютну картку) Сума — еквівалент 50 тисяч гривень.

Якщо ви бажаєте придбати більшу суму, то можна придбати долари та розмістити на депозит. Зробити це можна онлайн. Сума не повинна перевищувати 200 тисяч гривень, раніше було 100 тисяч гривень.

Раніше в Національному банку повідомляли, що обмеження будуть знімати поступово, але чіткої прив’язки до дат немає, адже діяти планують поступово, в міру ситуації. Зараз ситуація цілком залежить від успіхів наших Збройних сил, адже чим більше територій нам вдасться повернути, тим більше шансів змусити російських окупантів до переговорів на вигідних нам умовах.