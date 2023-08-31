Нафтогаз змінив правила обслуговування клієнтів: за невиконання нових умов будуть штрафувати

Нафтогаз наразі монополіст на ринку. Компанія обслуговує більш як 90% населення, і все через війну та неспроможність інших газорозподільних компаній запропонувати споживачам ціни нижче ринкових. Більшість українців неодноразово критикували компанію за доволі незрозумілі умови обслуговування, які багатьом видавалися незручними. Зокрема, люди й надалі подають показники до своїх облгазів, а ті своєю чергою передають їх Нафтогазу. Через це часто виникає такий собі “зламаний телефон” і в результаті цифри в платіжках не збігаються. У Нафтогазі заявили, що аби все було чітко показники потрібно подавати вчасно. А саме до 5 числа кожного місяця.

Передати показники можна кількома способами

Нафтогаз пропонує різноманітні варіанти передачі показників. Здебільшого всі вони передбачають онлайн формат. Серед популярних способів:

В особистому кабінеті на сайті my.gas.ua; Також показники можна передати на сайті без попередньої реєстрації. Для цього у головному меню потрібно знайти кнопку “Передача показників”, ввести особовий номер рахунку, та перші три літери прізвища власника цього рахунку. Далі натискаємо кнопку “Відправити” і у віконечку “Форма передачі” вводимо показники та номер мобільного телефону. Відправляєте і все готово. Також можна скористуватися способом, який передбачає смс-повідомлення на номер 4647. Підходять для цієї мети й чат-боти у наступних месенджерах: GASUA в Viber, Telegram, NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Наостанок, можна також це зробити зателефонувавши за номерами телефонів: 38 066 300 28 88, 38 098 300 28 88, 38 093 300 28 88.

До слова, мешканці деяких областей, тепер можуть подавати показники лише через ресурси Нафтогазу. Тобто чат-бати, сайт my.gas.ua та смс на номер 4647.

“Шановні клієнти АТ “Дніпропетровськгаз”, АТ “Вінницягаз” та АТ “Сумигаз”. Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК “Нафтогаз України“, – повідомили у компанії.

Даним споживачам варто бути уважними, адже показники передані іншими способами вважаються недійсними, а відтак в результаті можна отримати зайві цифри у платіжках.