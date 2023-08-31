ПФУ розпочинає співпрацю з банками: ряд пенсіонерів можуть втратити свої виплати

В Україні триває активна верифікація пенсіонерів. Мета — виявити осіб, які отримують пенсію незаконним шляхом. Мова про некоректно подану інформацію про стаж при оформленні виплати, або фейкову довідку про інвалідність, якщо пенсія нарахована саме з цієї причини.

Однак, сьогодні заморозити пенсію можуть й тим, хто виїхав закордон, або не з’являється на поштове відділення понад 6 місяців. ПФУ припиняє нараховувати виплату допоки не переконається, що пенсіонер живий. Однак наразі в Кабміні розглядають ще один закон. Він має дозволити ПФУ співпрацювати з банками, та заморожувати пенсійні рахунки тих клієнтів, які зовсім ними не користуються.

Що мається на увазі?

Якщо ви отримуєте пенсію на банківську картку і при цьому протягом 6 місяців нею зовсім не користуєтесь, пенсію нараховувати припинять. Потрібно, щоб в місяць відбувалася бодай одна якась операція: поповнення мобільного рахунку, чи оплата покупки в магазині.

Алгоритм має виглядати наступним чином:

Банк повідомляє клієнта, що через два тижні буде рівно 6 місяців з моменту, як він не користувався пенсійними грішми. Якщо жодних дій клієнтом не буде прийнято, далі банк передає цю інформацію до ПФУ. Пенсійний Фонд своєю чергою заморожує всі кошти, які вже накопичилися на рахунку і пенсіонер зможе їх розблокувати лише після того, як з’явиться у відділення та особисто напише відповідну заяву.

“Законопроект цей замміністра соцполітики розробляла. Там дві ідеї: по-перше унормувати ситуацію з урахуванням стажу, отриманого в РФ. По-друге, створити механізм, щоб не сплачувати пенсії, якщо людини насправді вже немає, але зафіксувати це неможливо. Це складна тема, адже ніхто не розуміє зараз, скільки пенсіонерів загинуло. Я про тих, хто залишався на окупованій території, у сірій зоні“, – зазначає співробітник апарату КМУ.

Також сьогодні припиняють виплату пенсій, якщо пенсіонер не проходить фізичну ідентифікацію, яку вже відновив Ощадбанк.