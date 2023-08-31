ПФУ розпочинає співпрацю з банками: ряд пенсіонерів можуть втратити свої виплати

В Україні триває активна верифікація пенсіонерів. Мета — виявити осіб, які отримують пенсію незаконним шляхом. Мова про некоректно подану інформацію про стаж при оформленні виплати, або фейкову довідку про інвалідність, якщо пенсія нарахована саме з цієї причини.
Однак, сьогодні заморозити пенсію можуть й тим, хто виїхав закордон, або не з’являється на поштове відділення понад 6 місяців. ПФУ припиняє нараховувати виплату допоки не переконається, що пенсіонер живий. Однак наразі в Кабміні розглядають ще один закон. Він має дозволити ПФУ співпрацювати з банками, та заморожувати пенсійні рахунки тих клієнтів, які зовсім ними не користуються.
Що мається на увазі?
Якщо ви отримуєте пенсію на банківську картку і при цьому протягом 6 місяців нею зовсім не користуєтесь, пенсію нараховувати припинять. Потрібно, щоб в місяць відбувалася бодай одна якась операція: поповнення мобільного рахунку, чи оплата покупки в магазині.
Алгоритм має виглядати наступним чином:
- Банк повідомляє клієнта, що через два тижні буде рівно 6 місяців з моменту, як він не користувався пенсійними грішми.
- Якщо жодних дій клієнтом не буде прийнято, далі банк передає цю інформацію до ПФУ.
- Пенсійний Фонд своєю чергою заморожує всі кошти, які вже накопичилися на рахунку і пенсіонер зможе їх розблокувати лише після того, як з’явиться у відділення та особисто напише відповідну заяву.
“Законопроект цей замміністра соцполітики розробляла. Там дві ідеї: по-перше унормувати ситуацію з урахуванням стажу, отриманого в РФ. По-друге, створити механізм, щоб не сплачувати пенсії, якщо людини насправді вже немає, але зафіксувати це неможливо. Це складна тема, адже ніхто не розуміє зараз, скільки пенсіонерів загинуло. Я про тих, хто залишався на окупованій території, у сірій зоні“, – зазначає співробітник апарату КМУ.
Також сьогодні припиняють виплату пенсій, якщо пенсіонер не проходить фізичну ідентифікацію, яку вже відновив Ощадбанк.
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