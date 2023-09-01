ПФУ начинает сотрудничество с банками: ряд пенсионеров могут потерять свои выплаты

В Украине идет активная верификация пенсионеров. Цель – выявить лиц, получающих пенсию незаконным путем. Речь идет о некорректно представленной информации о стаже при оформлении выплаты или фейковой справке об инвалидности, если пенсия начислена именно по этой причине. Однако сегодня заморозить пенсию могут и тем, кто выехал заграницу, или не появляется на почтовое отделение более 6 месяцев. ПФУ перестает начислять выплату, пока не убедится, что пенсионер жив. Однако в Кабмине рассматривают еще один закон. Он должен позволить ПФУ сотрудничать с банками и замораживать пенсионные счета тех клиентов, которые совсем ими не пользуются.

Что подразумевается?

Если вы получаете пенсию на банковскую карту и при этом в течение 6 месяцев ею совсем не пользуетесь, пенсию начислять прекратят. Нужно, чтобы в месяц происходила хоть одна операция: пополнение мобильного счета или оплата покупки в магазине.

Алгоритм должен выглядеть следующим образом:

Банк сообщает клиенту, что через две недели будет ровно 6 месяцев с момента, когда он не пользовался пенсионными деньгами. Если никакие действия клиентом не будут приняты, далее банк передает эту информацию в ПФУ. Пенсионный Фонд в свою очередь замораживает все средства, которые уже накопились на счету, и пенсионер сможет их разблокировать только после того, как явится в отделение и лично напишет соответствующее заявление.

“Законопроект этот замминистра соцполитики разрабатывала. Там две идеи: во-первых, нормировать ситуацию с учетом стажа, полученного в РФ. Во-вторых, создать механизм, чтобы не платить пенсии, если человека действительно уже нет, но зафиксировать это невозможно. Это сложная тема, ведь никто не понимает сейчас сколько пенсионеров погибло. Я о тех, кто оставался на оккупированной территории, в серой зоне», – отмечает сотрудник аппарата КМУ.

Также сегодня прекращают выплату пенсий, если пенсионер не проходит физическую идентификацию, которую уже восстановил Ощадбанк.