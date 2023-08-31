Стосується всіх власників кредитних карт: банки анонсували важливі зміни

Днями в мережі з’явилася інформація, що НБУ дозволив банкам вперше від початку війни відновити продаж безготівкової валюти. Тобто тепер прямо у мобільних додатках можна поповнювати валютні картки гривнями, і вони конвертуватимуться у долари і євро згідно з актуальним на той момент курсом. В НБУ заявили, що пішли на цей крок у світлі відносної стабільності на ринку і відсутності надлишкового попиту на валюту з боку населення. Також, було прийнято рішення збільшити дозволений ліміт для купівлі готівкового долара. Тепер купити валюту можна не на 100 000 гривень у місяць, а на 200 000. Щоправда, умови залишаються попередніми — куплену готівку потрібно поставити на тримісячний депозит.

На безготівкові операції теж є ліміт

Безготівкову валюту також можна купувати з обмеженням. Наприклад, наразі цю послугу вже відновили у ПриватБанку та Монобанку. На черзі й банк Сенс. В усіх однаковий ліміт — 50 000 гривень у місяць.

Серед фінустанов, які невдовзі запропонують подібну послугу й Укргазбанк. Купити долари тут можна буде через мобільний додаток “Еко банк онлайн”.

Чи буде змінюватися курс валют?

Не так давно в НБУ заявили, що будуть повертатися до гнучкого курсоутворення. Це означає, що ціна долара та євро буде не фіксованою, а залежатиме від зовнішніх факторів. При цьому експерти запевняють, що сильних коливань та стрибків бути не повинно. Більше того прогнози щодо курсу долара в межах 50 гривень за одиницю — вже швидше за все не справдяться. Загалом, навіть 40 гривень долар ймовірно не коштуватиме. А таку цифру точно прогнозували на 2023 рік. Однак однозначно щось стверджувати дуже складно, адже наразі курс валют в Україні сильно залежить від ситуації на фронті, а її передбачити неможливо.