Касается всех владельцев кредитных карт: банки анонсировали важные изменения

На днях в сети появилась информация, что НБУ разрешил банкам впервые с начала войны возобновить продажу безналичной валюты. То есть теперь прямо в мобильных приложениях можно пополнять валютные карты гривнами, и они будут конвертироваться в доллары и евро согласно актуальному на тот момент курсу. В НБУ заявили, что пошли на этот шаг в свете относительной стабильности на рынке и отсутствии избыточного спроса на валюту со стороны населения. Также было принято решение увеличить разрешенный лимит для покупки наличного доллара. Теперь купить валюту можно не на 100 000 гривен в месяц, а на 200 000. Правда, условия остаются предварительными — купленные наличные нужно поставить на трехмесячный депозит.

На безналичные операции тоже есть лимит

Безналичную валюту можно также покупать с ограничением. Например, сейчас эта услуга уже возобновлена в ПриватБанке и Монобанке. На очереди и банк Сенс. У всех одинаковый лимит – 50 000 гривен в месяц.

Среди финучреждений, которые предложат подобную услугу и Укргазбанк. Купить доллары здесь можно будет через мобильное приложение “Эко банк онлайн”.

Будет ли меняться курс валют?

Не так давно в НБУ заявили, что будут возвращаться к гибкому курсообразованию. Это означает, что цена доллара и евро будет не фиксированной, а будет зависеть от внешних факторов. При этом эксперты уверяют, что сильных колебаний и скачков быть не должно. Более того, прогнозы по курсу доллара в пределах 50 гривен за единицу — уже скорее всего не оправдаются. В общем, даже 40 гривен доллар, вероятно, не будет стоить. Такую же цифру точно прогнозировали на 2023 год. Однако однозначно что-то утверждать очень сложно, ведь курс валют в Украине сильно зависит от ситуации на фронте, а ее предусмотреть невозможно.