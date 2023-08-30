Украинцам будут платить деньги за возвращение домой из других стран: названы суммы

За время войны за границу выехало очень много украинцев. Это большой удар по экономике и рынку труда. Множество талантливых и перспективных граждан обустраиваются в других странах и не планируют своего возвращения домой. Однако есть и такие, которые не прочь вернуться, но их сдерживает финансовый фактор или страх, что дома не будет как заработать средства. В связи с этим одна из общественных организаций под названием “Другое образование” решила запустить интересный проект. Они будут выплачивать возвращающимся по 28 000 гривен. 10 000 гривен можно будет получить сразу в рамках единовременной выплаты и 18 000 гривен в течение следующих трех месяцев.

Получить средства сможет только 50 человек

В настоящее время финансирование этой инициативы очень ограничено. В рамках программы средства могут получить только 50 человек, и это представители отдельных направлений деятельности. Например, культурные деятели, активисты, художники, предприниматели, экологи, социальные работники, люди связанные с искусством, что после 24 февраля уехали из Украины.

Если вы принадлежите к этим лицам и планируете возвращаться в Украину, скорее заполняйте форму по этой ссылке. Подавать заявки можно до 29 сентября 2023 года.

Похожие инициативы появляются все чаще

К слову, ранее с подобным предложением выступало Правительство Ирландии. Эта страна принимает большое число украинских беженцев и предлагает им одни из лучших условий. Также Ирландия готова платить средства тем, кто хочет навсегда вернуться в Украину. Суммы пока не разглашаются, а средства должны прийти на счет уже после того, как человек приедет домой. Из всех опрошенных граждан, находящихся в Ирландии, 41% решили вовсе не возвращаться в Украину. Они хотят попытаться остаться в этой стране на ПМЖ. 32% затрудняются и говорят, что будут наблюдать за развитием событий. И 24% уже запланировали свое возвращение и планируют реализовать его если не в ближайшее время, то совсем скоро.