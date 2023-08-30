Українцям платитимуть гроші за повернення додому з інших країн: названо суми

За час війни закордон виїхало дуже багато українців. Це неабиякий удар по економіці, та ринку праці. Безліч талановитих та перспективних громадян облаштовуються в інших країнах та наразі не планують свого повернення додому. Однак є й такі, що не проти повернутись, але їх стримує фінансовий фактор, чи страх, що вдома не буде як заробити кошти. У зв’язку з цим одна з громадських організацій під назвою “Інша освіта” вирішила запустити цікавий проєкт. Вони виплачуватимуть тим хто повертається по 28 000 гривень. 10 000 гривень можна буде отримати відразу в рамках одноразової виплати і 18 000 гривень впродовж наступних трьох місяців.

Отримати кошти зможе лише 50 осіб

Наразі фінансування цієї ініціативи дуже обмежене. В рамках програми кошти може отримати лише 50 осіб, і це представники окремих напрямків діяльності. Наприклад, культурні діячі, активісти, художники, підприємці, екологи, соціальні працівники, люди які пов’язані з мистецтвом і після 24 лютого виїхали з України.

Якщо ви належите до цих осіб та плануєте повертатись в Україну мерщій заповнюйте форму за цим посиланням. Подавати заявки можна до 29 вересня 2023 року.

Схожі ініціативи з’являються все частіше

До слова, раніше з подібною пропозицією виступав Уряд Ірландії. Ця країна приймає велике число українських біженців і пропонує їм одні з найкращих умов. Також, Ірландія готова платити кошти тим, хто бажає назовсім повернутись в Україну. Суми поки не розголошуються, а кошти мають прийти на рахунок вже після того, як особа приїде додому. Наразі з усіх опитаних громадян, які перебувають в Ірландії, 41% вирішили зовсім не повертатися в Україну. Вони хочуть спробувати залишитись в цій країні на ПМЖ. 32% вагаються та кажуть, що спостерігатимуть за розвитком подій. І 24% вже запланували своє повернення і планують реалізувати його якщо не найближчим часом, то зовсім скоро.