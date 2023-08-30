Сентябрь станет началом новой жизни для трех знаков Зодиака

Переход на новое время года, новый год или начало новой недели — это всегда ощущение какого-то другого этапа. Недаром люди обычно планируют что-то начинать “с понедельника”. Такая же история и с новым сезоном. Однако эта осень действительно станет для некоторых началом поразительных перемен и новой жизни. Астрологи говорят, что изменения будут положительными и в целом, все, что будет происходить, будет к лучшему.

Рак

Специалисты говорят, что сентябрь станет для вас самым успешным месяцем в году. Вы будете купаться в успехе, славе, взаимопонимании и уважении со стороны ближних. Вы почувствуете в себе большую уверенность и мотивацию покорять новые вершины. Звезды говорят, что вы сильно зациклитесь на семейных делах, и это не совсем хорошо. Переключитесь немного и на профессиональную сферу деятельности, чтобы не упустить перспективных предложений и хороших возможностей для развития. В сентябре у вас появится шанс сменить род деятельности, или же просто продвинуться по карьерной лестнице на существующем рабочем месте.

Скорпион

Сентябрь откроет весь ваш профессиональный потенциал. Ни в коем случае не бойтесь никаких новых дел и так называемых неизведанных территорий. Вам все будет удаваться причем с первого раза. Специалисты советуют не бояться рисковать и подписываться на разные авантюры. Немного азарта вам не помешает, тем более что в этой игре вы выйдете победителем. Также начало осени принесет новые источники дохода, а еще вы сможете решить многие проблемы, которые долго вас тревожат. В личной жизни доверяйте своей интуиции – она не подведет.

Рыбы

В сентябре вы почувствуете знаменитый ветер перемен. Вы разрываетесь между двумя желаниями: иметь поддержку и быть полностью независимыми. В сентябре вам удастся найти этот баланс. Немало возможностей будет в профессиональном плане. Вас ждут перспективные знакомства и выгодные сделки. В середине месяца следует проявить осторожность и не подписывать документы, в которых вы не полностью разобрались.