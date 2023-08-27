Популярный банк Украины установил новые лимиты на переводы: за что будут блокировать счета

Украинцев предупредили о новых лимитах на переводы средств. Лица, которые превышают допустимые лимиты переводов рискуют столкнуться с блокировкой карты и счета в банке.

Известно, что один из самых популярных банков Украины — ПриватБанк установил максимальную сумму на уровне 29 999 гривен при переводе с карты на карту другого банка за одну транзакцию. Это ограничение распространяется на все виды транзакций, независимо от того, куда осуществляется перевод — на украинский или зарубежный банк.

Также в банке существует и суточный лимит (то есть максимальная сумма, которую можно перевести за один день), а также ограничения на неделю и на месяц. Эти лимиты отличаются в зависимости от карты, а точнее от международной платежной системы к которой принадлежит карта. Поэтому для карточек от платежной карты Visa лимиты будут следующими:

суточный – 7,5 тысячи долларов по курсу Национального банка Украины;

10 тысяч долларов по курсу НБУ – недельное ограничение;

за месяц можно перевести гривен на общую сумму, не превышающую 20 тысяч долларов.

Что касается карт MasterCard, то по ним суточный, недельный и месячный лимиты будут одинаковыми. Лимит составляет 10 тысяч долларов по курсу Национального банка Украины.

Также ПриватБанк установил и минимальный размер перевода и карты других банков, это 10 долларов. Лимиты установлены в первую очередь для того, чтобы не допустить использования личной карты физического лица в коммерческих целях. Ведя предпринимательскую деятельность, нужно открыть предпринимательский счет, а перед тем, соответственно, оформить ФЛП.

Напомним, что на днях стало известно о продлении сроке подачи заявлений на получение 5 тысяч гривен денежной помощи лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Сроки продлили на два месяца, до 31 октября включительно, вместо 31 августа.