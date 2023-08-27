Популярний банк України встановив нові ліміти на перекази: за що будуть блокувати рахунки

Українців попередили про нові ліміти на перекази коштів. Особи, які перевищують допустимі ліміти переказів ризикують зіткнутися з блокуванням картки та рахунку в банку.

Відомо, що один із найпопулярніших банків України — ПриватБанк встановив максимальну суму на рівні 29 999 гривень при переказі з картки на картку іншого банку за одну транзакцію. Це обмеження поширюється на всі види транзакцій, незалежно від того, куди здійснюється переказ — на український чи закордонний банк.

Також в банку існує й добовий ліміт (тобто максимальна сума, яку можна переказати за одну добу), а також обмеження на тиждень та на місяць. Ці ліміти відрізняються в залежності від картки, а точніше від міжнародної платіжної системи до якої належить картка. Тож для карток від платіжної картки Visa ліміти будуть наступними:

добовий — 7,5 тисячі доларів за курсом Національного банку України;

10 тисяч доларів за курсом НБУ — тижневе обмеження;

за місяць можна переказати гривень на загальну суму, що не перевищує 20 тисяч доларів.

Що стосується карток MasterCard, то за ними добовий, тижневий та місячний ліміти будуть однаковими. Ліміт складає 10 тисяч доларів за курсом Національного банку України.

Також ПриватБанк встановив й мінімальний розмір переказу та картки інших банків, це 10 доларів. Ліміти встановлені в першу чергу для того, щоб не допустити використання особистої картки фізичної особи з комерційною метою. Ведучи підприємницьку діяльність, потрібно відкрити підприємницький рахунок, а перед тим, відповідно, оформити ФОП, це можна зробити онлайн.

Нагадаємо, що днями стало відомо про подовження терміні подачі заяв на отримання 5 тисяч гривень грошової допомоги особам, які постраждали від підтоплення результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Терміни подовжили на два місяці, до 31 жовтня включно, замість 31 серпня.