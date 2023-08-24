Ретроградний Меркурій принесе проблеми одразу 3 знакам зодіаку: кому буде найважче

Період ретроградного Меркурія вважається особливо неблагополучним часом. Він приносить неприємності та невдачі у всіх сферах життя. Як стверджують астрологи, одразу три представники зодіакального кола страждатимуть від впливу Меркурія з 23 серпня до 15 вересня. Щоб пережити цей час, варто змиритися з минулим та визнати свої помилки. Лише це допоможе знайти в собі сили рухатися вперед. Тож чого чекати різним знакам зодіаку.

Близнюки

Меркурій править знаком Близнюки, то вам варто готуватися до справжніх випробувань. Намагайтеся не приймати поспішних рішень та не планувати далеких подорожей. Зірки радять більше часу приділяти сім’ї, повернутися до свого коріння та відновити втрачені зв’язки.

Сімейних проблем уникнути не вийде, але варто проявити терплячість та згладити гострі кути в стосунках. Лише так ви зможете з мінімальними втратами пережити складний період.

Діва

Вас чекатиме складний період, здаватиметься, що все руйнується.. Але опускати руки не варто, негативний період швидко закінчиться, а у вас з’являться нові ідеї що допоможе розібратися з хаосом.

Намагайтеся мислити тверезо, варто чітко розуміти що відбувається та чому. Попри всі труднощі варто знаходити час на себе. А ще, навчіться відмовляти, інакше ви до кінця життя будете змушені жертвувати собою заради інших.

Стрілець

Ретроградний Меркурій принесе проблеми на роботі. Однак варто зосередитися на своїх довгострокових планах та почати шукати нову роботу про яку ви так давно мріяли. Не варто шукати новий шлях на старій роботі, адже вам доведеться повернутися до старих справ, на які ви витратили чимало часу, але без явного результату. Тож краще присвятіть час новому виду діяльності. В жодному разі не провокуйте конфлікти, намагайтеся уникати сварок вдома та на роботі.