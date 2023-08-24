Відомий виробник молока вирішив замаскувати свої зв’язки з Росією новою назвою в Україні

Французький продовольчий конгломерат Danone представив на українському ринку нову лінійку традиційних молочних продуктів “Просто Наше”. Новий бренд замінить раніше відомий “Простоквашино”, повідомляє прес-служба компанії.

Ключові моменти

У Danone підкреслили, що епоха “Простоквашино” завершилася через значні зміни в культурних та ціннісних орієнтирах українського суспільства.

Розробка нового бренду тривала більше року. “Просто Наше” включатиме такі продукти, як молоко, кефір, ряжанка та різні варіації кисломолочного сиру. Виробництво буде зосереджене на заводі в Кременчуці, розташованому в Полтавській області, що гарантує, що всі продукти будуть вироблятися безпосередньо з молока місцевих фермерських господарств. Компанія “Данон” підкреслила важливість місцевих постачальників у своїй діяльності.

Кременчуцький завод суворо дотримується вимог Належної виробничої практики (GMP) та системи аналізу ризиків та критичних контрольних точок (HACCP) для забезпечення якості та безпеки харчових продуктів.

Крім того, варто зазначити, що компанія “Данон” згорнула раніше відомий бренд в Україні, але зберегла свою присутність в Росії – як видно на наданому зображенні.

Для забезпечення певного контексту, російський підрозділ компанії “Данон” відомий як “Данон Росія”, що управляє 17 молочними заводами по всій країні. Вони виробляють різноманітну продукцію під брендами “Простоквашино”, “Активиа”, Actimel, “Растішка”, “Даніссімо”, Danone, “БіоБаланс”, “Тема”, Alpro та іншими.