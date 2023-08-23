В Україні змінено умови подачі показників газу: попередні способи більше не дійсні

Все більше облгазів переходять в групу “Нафтогазу”, а відтак споживачам доводиться переходити на нові правила подачі показників газу. Наразі відомо, що подібні зміни торкнулися мешканців шести областей: Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Хмельницької, Івано-Франківської та Миколаївської.

Тепер подавати показники мешканці цих областей можуть лише наступними способами:

власний кабінет на my.gas.ua

чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

за допомогою SMS на номер 4647.

Такі способи, як для прикладу 104.ua більше не є дійсними.

До слова, перші три області донедавна не могли подавати показники за допомогою смс повідомлення, і нарешті ця можливість стала доступною й для них.

“Високий рівень обслуговування клієнтів – одне з головних завдань ДК “Нафтогаз України”. Тепер з 28-го по 5-те число щомісяця передавати спожиті куби блакитного палива можна через повідомлення на номер 4647. Сервіс доступний для АТ “Криворіжгаз”, АТ “Харківгаз” “, АТ “Харківміськгаз”, Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ“, – йдеться у заяві НАК “Нафтогаз України”.

Щоб подати показники через смс-повідомлення достатньо написати номер особового рахунку (9 цифр), поставити пробіл та написати 5 цифр-показників вказаних на лічильнику. І відправити таке повідомлення на вищезгаданий номер.

Вартість смс становить 1 гривню, а додаткові запитання можна поставити звернувшись за наступними номерами телефонів: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888 до ПН-ПТ з 08:00 до 19:00; СБ-ВС з 09:00 до 19:00.

Ціни на газ можуть не змінюватись до 2025 року

Саме таку заяву зробили в НБУ. В регуляторі вважають, що приблизно до такого періоду може діяти мораторій на підвищення тарифів. Якими вони будуть після цього спрогнозувати важко. В НБУ надіються, що тарифи зростатимуть повільно та протягом кількох років аби уникнути різкої інфляції.