В Украине изменены условия подачи показателей газа: предыдущие способы больше не действительны

Все больше облгазов переходят в группу “Нафтогаза”, а потому потребителям приходится переходить на новые правила подачи показателей газа. Пока известно, что подобные изменения коснулись жителей шести областей: Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Николаевской.
Теперь подавать показатели жители этих областей могут только следующими способами:
- собственный кабинет на my.gas.ua;
- чат-боты GASUA в Viber или Telegram;
- NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- с помощью SMS на номер 4647.
Такие способы, как для примера 104.ua больше не действительны.
К слову, первые три области до недавнего времени не могли подавать показатели с помощью смс сообщения, и наконец эта возможность стала доступна и для них.
“Высокий уровень обслуживания клиентов – одна из главных задач ДК “Нафтогаз Украины”. Теперь с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщения на номер 4647. Сервис доступен для АО “Криворожгаз”, АО “Харьковгаз” , АО “Харьковгоргаз”, Днепровского и Кропивницкого филиалов ГАЗСЕТИ“, – говорится в заявлении НАК “Нафтогаз Украины”.
Чтобы подать показатели через смс-сообщение, достаточно написать номер лицевого счета (9 цифр), поставить пробел и написать 5 цифр-показателей указанных на счетчике. И отправить такое уведомление на вышеупомянутый номер.
Стоимость смс составляет 1 гривну, а дополнительные вопросы можно задать, обратившись по следующим номерам телефонов: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888 к ПН-ПТ с 08:00 до 19 :00; Сб-ВС с 09:00 до 19:00.
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Именно такое заявление было сделано в НБУ. В регуляторе считают, что приблизительно к такому периоду может действовать мораторий на повышение тарифов. Какими они будут после этого спрогнозировать тяжело. В НБУ надеются, что тарифы будут расти медленно и в течение нескольких лет во избежание резкой инфляции.
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