Українцям дозволили достроково виходити на пенсію: інструкція від ПФУ

В Україні діють суворі вимоги стосовно виходу на пенсію. Точніше вони чітко регулюються чинним законодавством, згідно з яким особа може виходити на заслужений відпочинок при наявності 60 років та 30 років стажу. Однак, як і всюди, в цьому законопроєкті є виключення. Існує кілька категорій громадян, яким не потрібно чекати цього віку, або ж накопичувати стільки стажу. Вони можуть оформити пенсію достроково. Як це зробити, та кому це дозволено, розповідаємо.

Є відразу декілька категорій осіб, які можуть виходити на пенсію достроково

В першу чергу, це люди, які працюють на шкідливих для здоров’я професіях. Сюди входить багато спеціалістів, зокрема шахтарі, медичний персонал, який працює в інфекційних відділеннях та інші. З повним переліком цих професій можна ознайомитися у відповідних законодавчих документах, або ж знайти у вільному доступі в Інтернеті.

Інші категорії — це:

Учасники бойових дій. Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також члени родин загиблих захисників та захисниць України. Багатодітні батьки (один з батьків, який займався вихованням), батьки дітей з інвалідністю або важкохворих. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, та ті хто постраждав від цієї аварії.

А ще, на 1,5 року раніше потрібного терміну можуть вийти на пенсію люди, які були звільнені у зв’язку зі скороченням колективу, або припиненням діяльності компанії. Також, сюди входять люди, які змушені звільнитися через стан здоров’я. Подібне нововведення запрацювало під час війни, коли дуже багато компаній припинили свою діяльність й без роботи залишилось безліч людей, котрим через 1-1,5 року вже пора було виходити на пенсію.

Всім іншим потрібно набрати стандартних 30 років стажу до 60 років. Якщо цього не трапиться, люди продовжать працювати до 63, або 65 років і потім їм розраховують пенсію опираючись на той стаж, який в них є.