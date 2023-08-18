С 1 сентября Ощадбанк приступит к проверке пенсионеров: кому-то могут прекратить выплату

Ощадбанк возвращает обязательную идентификацию всех внутри перемещенных лиц, получающих пенсию или социальную помощь. Ранее эта процедура была отменена из-за ограничений в связи с коронавирусом. Сейчас когда в Украине пандемию официально завершили верификация снова обязательна. Те, кто не пройдет ее вовремя, могут лишиться выплат. Они будут заморожены до момента, пока лицо не придет в отделение и не предоставит о себе актуальную информацию.

“Напоминаем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию раз в 6 месяцев. До получения ЭПП пенсионеры – внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца“, — говорится в сообщении финучреждения.

Как происходит идентификация?

Для того чтобы пройти идентификацию, лицо должно обратиться в любое отделение Ощадбанка со следующими документами:

Паспорт, или любой другой личный документ, удостоверяющий личность. Электронное удостоверение или платежная банковская карта.

Сама по себе идентификация будет длиться всего несколько минут и проводится работником отделения.

Пенсионеров ждет еще одна надбавка

К теме пенсий отметим, что в августе некоторые лица получат дополнительную надбавку, которая называется “Надбавкой по уходу”. Раньше таковой не было. Правительство решило, что оно целесообразно после того, как проанализировало пенсионные выплаты украинцев. Около 30% населения получают в среднем 3000 гривен. Однако данная надбавка будет касаться только одиноких людей с инвалидностью, нуждающихся в уходе. Также эти люди не должны иметь близких родственников, которые могут содержать их. Не принимаются во внимание дети или близкие родственники, которые имеют инвалидность или являются пенсионерами.