ПриватБанк представил клиентам новую услугу: украинцы в восторге

ПриватБанк старается всячески держаться лидерских позиций и привлекать еще большее количество клиентов. Следовательно, банк время от времени обновляет имеющиеся услуги и добавляет новые. К примеру, сейчас банк представил новую и полностью уникальную услугу для бизнес-клиентов, которая называется “Досье деловой репутации”. Теперь предприниматели и разные компании могут узнать больше информации о действующих или потенциальных партнерах. Это поможет налаживать качественные деловые связи и уменьшать разного рода риски.

Какую информацию предоставит ПриваБанк?

В рамках этой услуги ПриватБанк будет предоставлять следующую информацию о компании:

Регистрационные данные: Кредитная история. Обременение движимого имущества. Запрет на участие в тендерах. Налоговые данные. Судебные дела и исполнительные производства

Для того чтобы проверить деловую репутацию партнера, нужно ввести его ЕГРПОУ или ИНН в соответствующем поле в приложении Приват 24 для бизнеса или расширенной веб версии.

Также в рамках этой услуги предприниматели могут мониторить любые изменения, происходящие в компании партнера. Мониторинг собственных компаний и трех контрагентов бесплатный.

ПриватБанк ужесточает требования к проведению переводов

Среди других актуальных обновлений, касающихся ПриватБанка, — ужесточение требований к разному роду переводов. Пользователи жалуются, что банк требует дополнительную верификацию даже при переводе нескольких сотен гривен через приложение Приват24. Клиентов это возмущает, ведь вход в приложение, ввод пароля это уже автоматическая авторизация, а банк хочет дополнительных звонков на горячую линию, или просит ввести одноразовый код, чтобы продолжить перевод.

Люди считают, что это не только некстати, но и не слишком безопасно, ведь часто кодами манипулируют мошенники, которые потом снимают все средства со счетов.

В ПриватБанке ответили, что такие меры необходимы для усиления безопасности клиентов. В последнее время аферисты практикуют кражи финансовых номеров украинцев, так что такая дополнительная верификация — это всего лишь дополнительный способ себя обезопасить.