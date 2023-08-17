Стало відомо, коли можуть оголосити четверту хвилю мобілізації, тобто воювати підуть всі чоловіки

В мережі з’явилася інформація, що Володимир Зеленський вкотре продовжує воєнний стан та загальну мобілізацію. Тепер вони діятимуть ще 90 діб, до середини листопада. Також, регулярно з’являється інформація, що мобілізацію будуть посилювати, мовляв, людей катастрофічно бракує. Військкомати встигають мобілізовувати лише 20% від тої кількості, яку потрібно. Наразі до ТЦК мають з’явитися навіть ті, що визнані обмежено придатними до служби, однак вони начебто просто повинні прийти задля оновлення своїх особистих даних. Людей турбує питання, чи дійсно воювати підуть абсолютно всі? За законом, коли починають мобілізовувати всіх чоловіків без винятку, то починається четверта хвиля мобілізації. У Верховній Раді сказали, що до цього ще далеко.

Наразі в Україні продовжується друга хвиля мобілізації

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Черньов заявив, що зараз в Україні триває друга хвиля мобілізації. Відбувається вона за всіма нормами законодавства. Мобілізовувати абсолютно всіх наразі немає потреби.

“Четверта хвиля мобілізації припускає, що на війну йдуть усі чоловіки. Ми знаходимося в другій черзі мобілізації. Але якщо країна буде в небезпеці й буде реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов’язок кожного чоловіка – захищати власний країну“, – зазначив нардеп.

Черньов розповів, що наразі є необхідні ресурси для того, щоб стримувати росіян на півдні, сході, а також буде пильними біля північних кордонів. Однак не варто забувати й про те, що триває контрнаступ в ході котрого ми втрачаємо багато людей. Є й велика проблема в заміні тих військових, які вже не перший місяць на передовій. Банально немає навчених людей, готових їх замінити. Тому мобілізація триватиме, періодами вона може посилюватися, і відбуватиметься так аж до самого завершення війни.