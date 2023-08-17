Новолуние подарит трем знакам Зодиака судьбоносную встречу

Новая Луна сошла 16 августа в знаке Льва. Астрологи говорят, что его влияние будет ощущать человечество примерно 5 дней. Это будут не только эмоциональные качели и перепады настроения, но и интересные события, судьбоносные встречи и изменения жизни на 180 градусов. Одними из тех, чья жизнь может измениться, астрологи выделяют Козерогов, Овнов и Весов. Говорят, Молодая луна подарит им судьбоносную встречу с человеком, который принесет много положительных изменений. Чтобы не оттолкнуть эту встречу, эксперты советуют не держаться за прошлое и отпустить все оскорбления или болезненные любовные переживания.

Козерог

Козероги очень хорошо чувствуют “своих” людей, и на этот раз их интуиция не подведет. У вас все сойдется с первых минут знакомства. Это будет максимальная гармония и взаимопонимание. Этот человек наполнит вашу жизнь яркими эмоциями, крутыми событиями и новыми красками. Это то, чего вам сейчас так нужно. Этот человек так понравится Козерогам, что они забудут свою стеснительность и будут делать первые шаги навстречу. И это верное решение.

Овен

Такого притяжения, страсти и восхищения человеком вы уже давно не ощущали. Вы вдруг поймете, что забыли, какая на вкус счастливая и эмоциональная жизнь. Что ж, у вас есть шанс все хорошо вспомнить. Астрологи советуют ничего не скрывать в этих отношениях, не стесняться говорить все как есть и не замалчивать даже на первый взгляд несущественные мелочи. А еще советуют не тонуть в человеке полностью. Не забывайте и о себе, своих ценностях, мечтах и принципах.

Весы

Весы встретят человека, который их сильно удивит. Все из-за совершенно разных взглядов на жизнь, которые тем не менее не будут отталкивать вас, а наоборот, будут вызывать любопытство. Астрологи считают, что вы можете быть немного замкнутыми и не до конца довериться человеку из-за боли, которую вам совершили в прошлом. Проработайте этот момент, ведь на этот раз все может быть совсем по-другому.