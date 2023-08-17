Місяць-молодик подарує трьом знакам Зодіаку доленосну зустріч

Новий Місяць зійшов 16 серпня у знаку Лева. Астрологи кажуть, що його вплив людство відчуватиме приблизно 5 днів. Це будуть не лише емоційні гойдалки та перепади настрою, а й різноманітні цікаві події, доленосні зустрічі та зміни життя на 180 градусів. Одними з тих, чиє життя може змінитися астрологи виділяють Козорогів, Овнів та Терезів. Кажуть, Молодик подарує їм доленосну зустріч з людиною, яка принесе багато позитивних змін. Щоб не відштовхнути цю зустріч, експерти радять не триматися за минуле та відпустити всі образи, чи болючі любовні переживання.

Козоріг

Козороги дуже гарно відчувають “своїх” людей, і цього разу інтуїція їх не підведе. У вас все зійдеться з перших хвилин знайомства. Це буде максимальна гармонія і взаєморозуміння. Ця людина наповнить ваше життя яскравими емоціями, крутими подіями та новими барвами. Це те, чого вам зараз так потрібно. Ця людина так сподобається Козорогам, що вони забудуть про свою сором’язливість і робитимуть перші кроки назустріч. І це правильне рішення.

Овен

Такого тяжіння, пристрасті та захоплення людиною ви вже давно не відчували. Ви раптом зрозумієте, що забули, яке на смак щасливе та емоційне життя. Що ж, маєте шанс все гарно згадати. Астрологи радять нічого не приховувати у цих стосунках, не соромитися говорити все як є, та не замовчувати навіть, на перший погляд, несуттєві дрібниці. А ще, радять не тонути в людині повністю. Не забувайте й про себе, свої цінності, мрії та принципи.

Терези

Терези зустрінуть людину, яка їх сильно здивує. Все через абсолютно різні погляди на життя, які тим не менш не відштовхуватимуть вас, а навпаки викликатимуть цікавість. Астрологи вважають, що ви можете бути трохи замкнутими й не до кінця довіритись людині через біль, яку вам вчинили у минулому. Пропрацюйте цей момент, адже цього разу все може бути зовсім інакше.