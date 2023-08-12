Зрада скасовується? НБУ вніс зміни до недавньої постанови, яка викликала невдоволення українців

Поповнювати рахунок мобільного або банківську карту готівкою через термінали самообслуговування тепер знову можна без підтвердження, але є деякі умови.

З 12 серпня Національний банк України скасовує вимогу з обов’язкового підтвердження за допомогою мобільного телефона операцій з поповнення рахунків готівкою через термінали (програмно-технічні комплекси самообслуговування). Про це повідомили на офіційному сайті Національного банку України.

Зазначимо, що з 1 серпня більшість операцій з готівкою в терміналах самообслуговування повинні були підтверджуватися за допомогою кодів з повідомлень або дзвінків. Однак в НБУ вирішили дещо пом’якшити попереднє рішення. Таким чином представники платіжних послуг тепер можуть не вимагати підтвердження через одноразовий пароль, що надходить в SMS повідомленні або через телефонний дзвінок, якщо здійснюються такі види операцій через термінали:

поповнення рахунку, на який випущена платіжна картка, але при умові зчитування картки та введення коректного ПІН-коду;

поповнення рахунку мобільного телефону на суму до 200 гривень за один місяць. При повторному поповненні протягом місяця знадобиться підтвердження. Однак враховуючи, що більшість тарифів передбачають оплату раз на чотири тижні, то поповнення без підтвердження це лише одноразова акція з боку НБУ.

Також Нацбанк зобовязує представників платіжних послуг приймати заходи для запобігання отримання одноразового пароля іншими людьми.

Як стверджують в НБУ, такі зміни розраховані на посилення контролю за дотримання вимог чинного законодавства самими представники платіжних послуг, а вже потім клієнтів.. Ці заходи націлені на підвищення прозорості угод на платіжному ринку та мінімізації можливостей з використання з протиправними цілями.

Нагадаємо, що підтвердити операції в терміналах самообслуговування можна двома способами: перший — на вказаний номер мобільного телефону надійде одноразовий пароль, другий — пароль передається на телефон за допомогою дзвінка, його потрібно ввести для підтвердження операції.