В Украине уникальная ситуация на рынке труда: такого еще не было

За полтора года войны ситуация на рынке труда в корне изменилась. Если раньше найти работу было сложно, то сейчас сложно найти работников. Предложения вакансий существенно превышают спрос на них. И речь не о том, что увеличилось число компаний. Сильный брак испытывают и те бизнесы, которые не переставали работать с начала войны. Дело в том, что большая часть их работников отправилась в ВСУ. Так как мобилизация продолжается, то еще больше мужчин будут мобилизованы. На их место нужно искать новых людей, и если профессия больше мужская, чем женская, то работодатели сталкиваются с серьезной проблемой.

Компании поделились тем, как им сейчас работается

Социальные опросы были проведены во Львовской, Одесской и Харьковской областях. Из всех опрошенных на Львовщине 72% предпринимателей ответили, что бизнес стало сложно вести, но приемлемо. Еще 20% пожаловались на трудности и 8% заявили, что находятся на грани прекращения деятельности. В первую очередь из-за мобилизации сотрудников, трудностей с бронированием и невозможности отправлять работников в загранкомандировки, которые являются неотъемлемой составляющей некоторых компаний. В среднем на каждом львовском предприятии мобилизовано до 20% работников.

В Одессе схожая ситуация. 53% опрошенных предпринимателей говорят, что условия труда сложные. 41% утверждает, что сложно, но работать можно. Лишь 6% ответили, что не испытывают негативных изменений. Среди самых больших трудностей, которые отмечают одесситы — это проблемы с логистикой из-за атак по портам, а еще массовый отток людей из региона в более отдаленные от фронта.

В Харькове ситуация самая сложная, ведь здесь всего 6% предприятий работают на полную мощность. 63% работают в очень ограниченном режиме и 31% вообще прекратили свою деятельность. Ключевые проблемы харьковчан такие же как у одесситов плюс регулярные обстрелы города.